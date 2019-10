Hannover/Hamburg. Bei einem schrecklichen Unfall in Hannover in der Nacht zu Sonnabend sind zwei Menschen getötet worden, nachdem ihr Auto gegen eine Ampel schleuderte. Eine Mitfahrerin wurde auf kuriose Weise "gerettet". Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 6 in Stöcken, dem Westschnellweg.

Nach bisherigen Informationen der Polizei Hannover war die Fahrerin (27) mit ihrem Ford Fiesta Richtung Autobahn A2 unterwegs, als sie mit dem Kleinwagen auf den Grünstreifen geriet und auf nasser Fahrbahn ins Schleudern kam und gegen einen Ampelmast prallte. Durch diesen Aufprall schleuderte der Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Lkw zusammenstieß.

Mitfahrerin aus dem Auto geschleudert

Fahrerin und Beifahrer (27) starben, eine 25-Jährige auf der Rückbank wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Sie und der leicht verletzte Laster-Fahrer (44) wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall gegen 2.45 Uhr musste die B 6 musste an der Unfallstelle bis etwa 08:40 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unterdessen ist in in der Nähe von Verden ein 72-jähriger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit seinem Wagen den Parkplatz einer Gaststätte in Langwedel verlassen und nahm dabei einem anderen Autofahrer die Vorfahrt, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Dabei fuhr der 34 Jahre alte Fahrer am Freitagabend mit hoher Geschwindigkeit in die Fahrerseite des Autos des Senioren. Der 72-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 34-Jährige stand unter Schock und wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.