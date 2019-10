Zwölf Verletzte bei Unfall mit fünf Autos auf B3

Hildesheim. Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der Bundesstraße 3 in der Nähe von Alfeld sind zwölf Menschen verletzt worden, darunter acht Kinder. Ausgelöst wurde die Kollision am Freitagmittag durch einen 21-Jährigen, dessen Auto aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei Hildesheim mitteilte. Dort stieß der Wagen gegen einen von einem anderen Fahrzeug gezogenen Anhänger, auf dem wiederum ein Auto stand, das heruntergeschleudert wurde. Auf dieses prallten dann zwei weitere Autos, in denen nicht nur die beiden Fahrer, sondern auch acht Kinder verletzt wurden. 15 Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz, um den Verunglückten zu helfen. Der Schaden betrug ungefähr 100 000 Euro. Die B3 war mehr als vier Stunden voll gesperrt.