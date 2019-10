Niedersachsens Sparkassen kündigen tausende Sparverträge

Hannover. Immer mehr Menschen in Niedersachsen droht eine Kündigung ihrer Prämiensparverträge. Betroffen sind nach Informationen der Stiftung Warentest Kunden der Sparkassen in Duderstadt, Hameln-Weserbergland, Münden, Osnabrück, Rotenburg Osterholz, Uelzen Lüchow-Dannenberg und Wunstorf. Die Verbraucherzentrale zählt allein in Osnabrück 7500 Sparer, die ihre Verträge verlieren könnten.

"Die Kündigungen sind für die Betroffenen sehr ärgerlich", sagte Roland Aulitzky von der Stiftung Warentest der Deutschen Presse-Agentur. Die Sparverträge ohne feste Laufzeit hätten deutlich höhere Renditen abgeworfen, als der Markt zulässt.

Im Mai hatte der Bundesgerichtshof geurteilt, dass die langjährigen Prämiensparer die Kündigung ihrer Altverträge durch die Sparkassen hinnehmen müssen, wenn sie die maximal mögliche Zinshöhe ausgeschöpft haben. Wegen der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sind Sparer für Banken inzwischen teuer, denn sie müssen Strafzinsen für ihre Einlagen bei der EZB zahlen. Über das Thema hatte am Freitag zunächst die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.