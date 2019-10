Fußgänger auf der Fahrbahn: 24-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück. Ein 24 Jahre alter Fußgänger ist am frühen Donnerstagmorgen in Osnabrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 42 Jahre alter Autofahrer stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe einer Autobahnquerung plötzlich einen Fußgänger auf der Straße sah. Er versuchte vergeblich auszuweichen und stieß mit dem jungen Mann zusammen. Der 24-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.