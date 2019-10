Moscheen öffnen ihre Tore: auch für nicht-muslimische Gäste

Hannover. Zum diesjährigen Tag der offenen Moschee laden muslimische Gemeinden in Niedersachsen und Bremen heute zu Führungen, Vorträgen und Ausstellungen ein. Das diesjährige Motto laute "Menschen machen Heimat/en", kündigte der Landesverband der Muslime in Niedersachsen, die Schura, an. Es gehe um die Frage, an welchen Orten sich Menschen in bestimmten Lebensphasen wie Kindheit oder Jugend heimisch fühlten. Menschen hätten aber auch traumatische Erlebnisse, wenn sie ihre Heimat unfreiwillig als Flüchtlinge verlassen müssten.

Den bundesweiten Tag der offenen Moschee gibt es seit 1997 - traditionell am Tag der Deutschen Einheit. Er soll den Austausch zwischen den Kulturen fördern. Im vergangenen Jahr hatten rund 900 Gebetshäuser und Begegnungsstätten in ganz Deutschland ihre Türen auch für nicht-muslimische Gäste geöffnet. Zur Schura zählen 88 Moscheegemeinden in Niedersachsen. Dem türkischen Moscheeverband Ditib wiederum gehören 84 weitere Gemeinden an.