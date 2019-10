David Hasselhoff startet Deutschland-Tour in Hannover

Hannover. "Knight Rider"-Nostalgie und Erinnerungen an den Mauerfall: Knapp 30 Jahre nach seinem legendären Auftritt an der Berliner Mauer hat Weltstar David Hasselhoff am Mittwochabend seine Deutschland-Tournee in der "Swiss Life Hall" in Hannover gestartet. Für die mehr als 2000 Fans brachte der 67-Jährige neben seinem Hit "Looking for Freedom" auch ein neues Album mit Coverversionen alter Rock-, Pop-, und Country-Songs mit. "The Hoff" hat nicht nur durch seinen Mauer-Auftritt vor einer halben Million Menschen in der Silvesternacht 1989 eine besondere Verbindung zu Deutschland. Seine Wurzeln liegen in Norddeutschland: Die Familie seines Vaters stammt aus der Nähe von Bremen.