Akademie für Brandschutz für 23 Millionen Euro ausgebaut

Hannover. Die niedersächsische Akademie für Brandschutz und Katastrophenschutz in Celle wird umfassend erneuert. Für rund 23 Millionen Euro soll unter anderem die Lehrleitstelle neu gebaut und die Infrastruktur saniert werden, wie die SPD-Landtagsfraktion nach einem Beschluss des Haushaltsausschusses am Mittwoch in Hannover mitteilte. Mit dem Ausbau soll die Ausbildung für die Feuerwehr modernisiert werden. "Nach der Fertigstellung des Standortes Celle-Scheuen wird sich die Versorgung der Mitglieder der Feuerwehren mit notwendigen Lehrgängen erheblich verbessern", sagte der SPD-Abgeordnete Rüdiger Kauroff.