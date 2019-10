Monatelanger Streit: Erneuter Streik an Klinik in Seesen

Seesen. Im Tarifkonflikt der Asklepios-Kliniken in Seesen bei Goslar und der Gewerkschaft Verdi haben zahlreiche Beschäftigte erneut die Arbeit niedergelegt. Verdi sprach von rund 200 Teilnehmern, die sich am Mittwoch am Warnstreik beteiligten. Die therapeutische Behandlung und die Patientenaufnahme seien "weitestgehend lahmgelegt" worden, teilte die Gewerkschaft mit. Seit Juli hatte es bereits vier Streiktage gegeben, auch für Freitag rief Verdi dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

Asklepios ging am Mittwoch von 136 Mitarbeitern aus, die sich am Streik beteiligten. Der Streiktag sei ruhig verlaufen. "Die pflegerische und medizinische Patientenversorgung ist auch während des Streiks jederzeit weiter sichergestellt", hieß es.

Die Beschäftigten der Schildautalkliniken streiken für einen Tarifvertrag nach Vorbild des öffentlichen Dienstes. Verdi wirft Asklepios illegale Einschüchterungsversuche vor. So habe die Geschäftsführung bei Teilnahme am Streik mit Kündigung gedroht.

Asklepios hingegen verweist auf die Koalitionsfreiheit: Die Arbeitgeberseite könne sich ihren Verhandlungspartner aussuchen. Gespräche mit Verdi lehnt Asklepios ab und bevorzugt Verhandlungen mit dem Betriebsrat.