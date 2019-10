Wolfsburg im Europa-League-Spiel in St. Etienne ohne Mehmedi

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg muss beim Europa-League-Spiel beim französischen Fußball-Erstligisten AS St. Etienne am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) auf Admir Mehmedi verzichten. Der Schweizer ist am Mittwoch nicht mit der Mannschaft zum zweiten Gruppenspiel geflogen. Einen Tag zuvor hatte der 28-Jährige das Training wegen muskulärer Probleme abgebrochen. Mehmedi war zuletzt gut in Form. Beim 3:1-Auftakterfolg gegen Oleksandrija aus der Ukraine hatte der Offensivspieler einen Treffer erzielt und zuletzt auch in der Liga mit guten Leistungen überzeugt.