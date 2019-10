Polizeibeamter bei Unfallaufnahme schwer verletzt

Remels. Ein Polizeibeamter ist am Mittwoch bei einem Einsatz im Kreis Leer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden der 52 Jahre alte Beamte und seine 23 Jahre alte Kollegin am Morgen zu einem Schadensfall bei der Ortschaft Remels gerufen. Dort hatte ein Milchlaster eine Verkehrsinsel übersehen. Weil die Straße verdreckt war, fegte der 52-Jährige sie mit einem Besen sauber, als ein Kleinlastwagen vorbeifuhr. Dessen Fahrer sah den Polizisten zu spät. Trotz Vollbremsung erfasste der Wagen den 52-Jährigen und schleuderte ihn mehrere Meter weit. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.