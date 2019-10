Anhänger eines fahrenden Lasters in Brand geraten

Nienburg/Weser. Im Anhänger eines mit Dämmmaterial beladenen Lasters in Nienburg/Weser ist ein Feuer ausgebrochen. Der Lastwagenfahrer habe den Brand an seinem Fahrzeug am frühen Mittwochmorgen zunächst nicht bemerkt, teilte ein Polizeisprecher mit. Erst durch den Hinweis eines Autofahrers sei der 54-Jährige auf den rauchenden Anhänger aufmerksam geworden. Er konnte ihn demnach noch selbst abkoppeln. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die brennenden Dämmmatten, bevor die Flammen auf den gesamten Anhänger übergreifen konnten. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.