Plätzchen brennen in Keksfabrik

Groß Hesepe. Feuer in der Keksfabrik: Wegen verkanteter Backbleche in einer Produktionsstraße haben sich in einer Großbäckerei im emsländischen Groß Hesepe Plätzchen überhitzt und Feuer gefangen. Wie Ortsbrandmeister Heinz Grüter am Dienstag berichtete, hatten sich die Bleche auf dem rund 30 Meter langen Produktionsband aufgestaut, so dass sich die Plätzchen in dem Ofen nicht mehr abkühlen konnten. Es habe sich starker Rauch entwickelt, woraufhin die Mitarbeiter die Halle verließen und die Feuerwehr verständigten. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" hatte zuvor online über den Brand berichtet.