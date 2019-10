Menschen sollen mehr über gesunde Ernährung lernen

Oldenburg. Die Menschen in Niedersachsen könnten sich aus Sicht der Landesregierung gesünder ernähren. "Alle reden vom Essen, und die Themen Kochen und Ernährung sind allgegenwärtig in den Medien - doch das heißt nicht, dass wir uns bewusst und gesund ernähren", sagte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zum Start des neuen Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft (ZEHN) am Dienstag in Oldenburg. Oft fehle das Wissen über gesunde Lebensmittel und Hauswirtschaft.

Die neue Einrichtung soll eine Ernährungsstrategie für Niedersachsen erarbeiten und dafür sorgen, dass die Wertschätzung für Hauswirtschaft steigt. Das Team aus bislang fünf Ernährungswissenschaftlerinnen soll Aktionen rund um eine gesunde und ressourcenschonende Ernährung koordinieren und Informationen bereitstellen. Die Einrichtung ist bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen angesiedelt. Sie wird zunächst für fünf Jahre eingerichtet und vom Land mit rund 3,7 Millionen Euro finanziert.