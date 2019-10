Wolfsburg bangt vor Spiel in St. Etienne um Mehmedi

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg bangt vor dem Europa-League-Spiel beim französischen Fußball-Erstligisten AS St. Etienne am Donnerstag um den Einsatz von Admir Mehmedi. Der Schweizer musste das Training am Dienstag wegen muskulärer Probleme abbrechen. Ob er am Mittwoch mit nach Frankreich reisen kann, ist noch unklar. Beim 3:1-Auftakterfolg gegen Oleksandrija aus der Ukraine hatte der Offensivspieler einen Treffer erzielt und zuletzt auch in der Liga mit guten Leistungen überzeugt.