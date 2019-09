Schwarzarbeit: 325 Verdachtsfälle in Niedersachsen

Hannover. Städte und Landkreise haben gemeinsam mit dem Zoll Hunderte Betriebe in Niedersachsen auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung hin kontrolliert. Der Schwerpunkt lag auf der Baubranche, insgesamt wurden vergangene Woche 715 Betriebe und 1841 Menschen überprüft, wie das Wirtschaftsministerium in Hannover am Montag mitteilte. Dabei seien 325 mutmaßliche Verstöße festgestellt worden. So habe es zum Beispiel in 90 Fällen Hinweise darauf gegeben, dass Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlten. In 21 Fällen habe die erforderliche Gewerbeanzeige nicht vorgelegen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bezeichnete die Kontrollen als wichtiges gesellschaftliches Anliegen. "Auch in wirtschaftlich guten Zeiten müssen wir gesetzestreue Unternehmen und Arbeitnehmer vor rechtswidrig arbeitender Konkurrenz schützen", sagte der CDU-Politiker.

Die Kommunen kooperierten für die gemeinsame Aktion mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Hauptzollämter. Die Koordination lag beim Wirtschaftsministerium und bei der Generalzolldirektion.