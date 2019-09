Stress-Auftakt: Oldenburg startet im Basketball-Eurocup

Oldenburg. Für die EWE Baskets Oldenburg beginnt mit dem ersten Auftritt im Basketball-Eurocup der große Stress. Bis Mitte Dezember muss der Bundesligist in der Gruppe D insgesamt zehn Partien bestreiten. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic am Dienstag um 20.00 Uhr den polnische Verein Arka Gdynia.

"Es gibt keine leichten Gruppen", sagte Srdjan Klaric, der Sportliche Leiter der Baskets. Doch blickt man auf die weiteren Gegner ist ein Erfolg zum Start für die Niedersachsen fast schon Pflicht. Mit Unicaja Malaga (Spanien), Galatasaray Istanbul (Türkei), Buducnost Podgorica (Montenegro) und Dolomiti Energia Trento (Italien) warten danach Top-Clubs mit Euroleague-Erfahrung auf die Oldenburger.

"Es warten sehr attraktive Gegner. Auch die Fans werden sehr viel Spaß haben", verspricht Klaric. "Es wird sehr schwer für uns, aber es ist auch machbar, Platz vier und somit die nächste Runde zu erreichen." Danach würde im Frühjahr 2020 die zweite Gruppenphase, die sogenannte Top-16, auf Oldenburg warten. Die besten acht Mannschaften stehen in der K.o.-Runde. Als weiteren Anreiz nehmen die beiden Finalisten im kommenden Jahr an der Euroleague teil.

In der vergangenen Saison qualifizierte sich der deutsche Meister von 2009 über die Bundesliga für den Europapokal. Davor nahmen die Norddeutschen zweimal an der Champions League teil. "Wir starten nun im zweitbesten europäischen Wettbewerb", betonte Trainer Drijencic. "Das ist das, was du als Profi-Sportler willst: Sich mit den Besten messen. Es wird uns in der Entwicklung helfen, bei diesen schweren Duellen viele Erfahrungen zu sammeln."