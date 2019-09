Hustenanfall führt zu Unfall mit zwei Schwerverletzten

Lingen. Ein Hustenanfall während der Fahrt hat in der Nähe von Lingen im Landkreis Emsland zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten geführt. Ein 79-jähriger Mann habe aufgrund starken Hustens die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Auto wurden der Fahrer und seine 75 Jahre alte Beifahrerin am Samstag schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 51 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 25 000 Euro.