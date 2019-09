Oldenburg. Mehr Wissen über gesunde Lebensmittel ist das Ziel des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft (ZEHN), das an diesem Dienstag in Oldenburg seine Arbeit aufnimmt. Die Einrichtung soll Aktivitäten für mehr Wertschätzung im Umgang mit Nahrungsmitteln koordinieren, wie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mitteilte, bei der das Zentrum angesiedelt ist. Zudem soll das angeschlagene Image des Bereichs Hauswirtschaft verbessert werden. Mit dem Zentrum setzt die rot-schwarze Landesregierung ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um. Bis zum Jahr 2023 soll die Einrichtung rund 3,6 Millionen Euro zur Verfügung bekommen, hieß es im Mai.

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verwies darauf, dass sehr viele Lebensmittel im Müll landen. Die Gründe der Verschwendung seien vielfältig, oft fehle es an Wissen und Wertschätzung. Das neue Zentrum soll Aktivitäten in der Ernährungsberatung bündeln. "Wissen wo's herkommt, wissen was drin ist und wissen was man draus macht", so beschrieb Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) ein Ziel. "Unsere Lebensmittel sind einfach zu wertvoll, um im Müll zu landen", sagte sie im Dezember mit Blick auf das neue Zentrum.

Der Politikerin zufolge braucht es mehr Wissen über die Herstellung von Lebensmittel. Viele werden mit hohem Einsatz von Energie und Wasser erzeugt. Der Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung sei auch ein wichtiger Beitrag für die Schonung der natürlichen Ressourcen. Zur Eröffnung der neuen Einrichtung werden neben Ministerin Otte-Kinast der Kammerpräsident Gerhard Schwetje und die künftige Leiterin des ZEHN, Rike Bullwinkel, erwartet.