Haftbefehl wegen Mordes gegen Verdächtigen von Göttingen

Göttingen. Gegen den mutmaßlichen Frauenmörder von Göttingen ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag auf einer Pressekonferenz in Göttingen mit. Das erste Opfer sei bereits obduziert worden, die Frau sei durch scharfe Gewalteinwirkung gestorben. Die Obduktion des zweiten Todesopfers stand noch aus. Der Verdächtige war am Freitagabend nach mehr als 30 Stunden Flucht festgenommen worden.