Pistorius: SPD-Spitze muss auf allen Ebenen besser zuhören

Braunschweig. Vor rund 800 Besuchern haben die sieben Bewerberduos für den SPD-Parteivorsitz am Freitag in Braunschweig für ihre Positionen geworben. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius versuchte dabei sein Heimspiel zu nutzen, in dem er Unterschiede zu bisherigen Führungen betonte. "Wir wollen besser zuhören und nicht zutexten", sagte Pistorius, der sich zusammen mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping bewirbt. Die neue Spitze müsse wieder auf allen Ebenen offene Ohren für die Menschen haben.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte zuvor den Abend in der Braunschweiger Stadthalle als Gastgeber eröffnet. Er erinnerte seine Parteikollegen dabei, dass die SPD längst nicht mehr überall in Deutschland Volkspartei sei. Dessen sollten die Kandidaten sich bewusst sein. Zu den bekanntesten Bewerbern zählen Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der mit der Politologin Klara Geywitz antritt, oder etwa das Duo Gesine Schwan und Ralf Stegner.

Seit Andrea Nahles als SPD-Chefin zurückgetreten ist, wird die Partei kommissarisch geführt. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen. Die Kandidierenden stellen sich auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen vor. Der Auftakt war Anfang September in Saarbrücken, das Ende der Tour ist für den 12. Oktober in München geplant. Offiziell gewählt wird das neue Führungsduo auf dem Parteitag Anfang Dezember.