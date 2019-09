Bauminister wollen Neubau mit Holz erleichtern

Hannover. Niedersachsens Bauminister Olaf Lies möchte die Hürden für den Bau mit Holz senken. Holz speichere Kohlendioxid über lange Zeit - "und ist darum enorm wichtig, um die CO2-Bilanz zu verbessern und unsere Ziele in Sachen Klimaschutz zu erreichen", sagte der SPD-Politiker am Freitag.

Holz soll demnach künftig häufiger als Träger und für Fassaden benutzt werden - in allen Gebäudeklassen. Dafür soll die sogenannte Musterbauordnung so geändert werden, dass Holz als Baustoff bis zur "Hochhausgrenze" von 21 Metern eingesetzt werden kann. Bislang ist bei einer Gebäudehöhe von 13 Metern Schluss. Das beschlossen Lies und die Bauminister anderer Bundesländer auf einer Bauministerkonferenz in Schleswig-Holstein, die am Freitag endete.

Mit einem 120 Quadratmeter großen Holzhaus werben das Forst- und Bauministerium im Rahmen einer Aktionswoche in Hannover für den Bau mit dem natürlich nachwachsenden Rohstoff. "Interessierte können das Raumklima und die Atmosphäre eines Holzhauses kennenlernen", sagte eine Ministeriumssprecherin. In dem Haus sind mehrere Infozelte für die Besucher aufgebaut.

In Niedersachsen liegt der Anteil der Neubauten aus Holz nach Ministeriumsangaben bei 10,6 Prozent. Damit ist das Land im Bundesvergleich eher Schlusslicht: In Deutschland sind 17,8 Prozent der neu errichteten Gebäude aus Holz.