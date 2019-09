Hannover. Erst verschwand eine Polizeipistole, dann ein Geheimdokument beim Landeskriminalamt und nun sind alte vertrauliche Polizeipapiere unauffindbar: Das Innenministerium in Hannover ist wegen zögerlicher und unvollständiger Information über Polizeipannen erneut in Erklärungsnot geraten. Wie sich am Freitag zeigte, ist eine Parlamentsanfrage zu vertraulichen Akten bei den Polizeibehörden Anfang August unvollständig beantwortet worden. Die Opposition erhöht nun den Druck auf Innenminister Boris Pistorius (SPD). Grüne und FDP forderten von ihm am Freitag eine persönliche Unterrichtung.

Obwohl die Polizeidirektion Hannover den Landespolizeipräsidenten über den noch nicht geklärten Verbleib vertraulicher Dokumente aus der Zeit vor 2003 informierte, gelangte diese Auskunft nicht in die Beantwortung einer FDP-Anfrage, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag mit. Der Minister habe davon erst am Donnerstag erfahren, der Umstand habe ihn nicht erfreut. Ob die Abläufe Konsequenzen haben könnten, sei noch offen.

Anders als bei der seit März vermissten Maschinenpistole, worüber erst im August informiert wurde, sind die alten als vertraulich eingestuften Papiere bei der Polizei Hannover heute kaum mehr sicherheitsrelevant. Polizeipräsident Volker Kluwe betonte am Freitag, dass vom Inhalt der Dokumente heute keine Gefährdung mehr ausgeht. Möglicherweise sei bei der Registrierung von als vertraulich eingestuften Dokumenten in früheren Jahrzehnten nicht so sorgfältig gearbeitet worden oder die Vernichtung nicht mehr nachvollziehbar.

Wie Kluwe erläuterte, waren zunächst für rund 100 registrierte Aktenzeichen die dazugehörigen vertraulichen Papiere nicht gleich auffindbar. Bei der Mehrzahl klärte sich dies, weil mehrere Papiere zur gleichen Thematik später unter einem Aktenzeichen gebündelt wurden. 22 Papiere konnten auch bis jetzt nicht gefunden werden.

"Die Vorgänge liegen lange zurück und belasten möglicherweise die Sicherheitslage heute nicht mehr", erklärte die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. "Doch unabhängig davon erwarten wir vom Innenminister eine verlässliche Aufklärung über solche Vorgänge im Innenausschuss." Das gelte umso mehr, als die ungeklärten Diebstähle oder Verluste von Akten, Mobiltelefonen und einer Maschinenpistole in der jüngsten Zeit das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden und ihre fachliche wie politische Führung bereits schwer beschädigt hätten.

"Die Kommunikationspolitik des Innenministers ist zum wiederholten Male deutlich kritikwürdig und nicht akzeptabel", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner. Die Anfrage seiner Partei sei "nicht wahrheitsgemäß und somit verfassungswidrig" beantwortet worden. Die FDP erwarte, dass Pistorius dazu auch persönlich noch einmal Stellung bezieht.