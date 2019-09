Zehn Verletzte bei Brand in Klinik: 100 000 Euro Schaden

Sehnde. Bei einem Brand in einer Klinik in Sehnde in der Region Hannover sind zehn Patienten verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache brach im Dachstuhl ein Feuer aus, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. 52 Menschen wurden aus der Klinik geholt. Zwei Patienten kamen mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser, acht weitere wurden vor Ort versorgt. Bei dem Brand in der Nacht zu Freitag wurde die oberste Etage in Mitleidenschaft gezogen.