Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz stellen sich vor

Braunschweig. Auf ihrer Vorstellungstour durch Deutschland machen die Bewerber für den SPD-Parteivorsitz heute in Braunschweig Halt. Zu den bekanntesten Bewerbern zählen Finanzminister Olaf Scholz, der mit der Politologin Klara Geywitz antritt, sowie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der sich zusammen mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping bewirbt.

Seit Andrea Nahles als SPD-Chefin zurückgetreten ist, wird die Partei kommissarisch geführt. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen. Die Kandidierenden stellen sich auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen vor. Der Auftakt war Anfang September in Saarbrücken, das Ende der Tour ist für den 12. Oktober in München geplant.