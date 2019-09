Rastede. Brände löschen, Verletzte retten - die Feuerwehr in Niedersachsen hat viel zu tun. In dem meisten Orten wird diese Aufgabe ehrenamtlich geschultert. Innenminister Boris Pistorius (SPD) dankte am Donnerstag den freiwilligen wie den Profi-Brandschützern. Er stellte den Tätigkeitsbericht der Feuerwehren für 2018 vor. Schlaglichter aus dem Bericht:

IMMER MEHR FEUERWEHRLEUTE: Fast 130 000 Menschen in Niedersachsen zählten zur Feuerwehr, sagte Pistorius. Dabei hatten die städtischen Berufsfeuerwehren 2579 Leute im Einsatz, darunter 79 Frauen. Das war ein Plus von 107 Einsatzkräften.

Die Freiwilligen Feuerwehren zählten fast 127 000 Aktive, ein Plus von fast 2300. Zum Großteil erklärt sich der Zuwachs aus einer höheren Altersgrenze: Seit 2018 dürfen Feuerwehrleute bis 67 Jahre mitmachen. Aber es gab auch mehr Feuerwehrfrauen (insgesamt 16 000), mehr Kinder (14 600) und mehr Jugendliche (29 300).

Mit einem Frauenanteil von 12,6 Prozent liegt Niedersachsen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 9 Prozent. "Diese Zahlen machen Mut für die Zukunft", sagte Pistorius. Er riet den Feuerwehren aber, weiter kräftig um Nachwuchs zu werben. Durch Zusammenlegungen sank die Zahl der Freiwilligen Feuerwehren im Land auf 3252 (minus 18).

ES HAT HÄUFIGER GEBRANNT: Der Hitzesommer 2018 hat die Brandschützer in Atem gehalten. Die Zahl der Löscheinsätze stieg um etwa ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr auf 26 400. Mittelschwere Brände und Großbrände nahmen überproportional zu. Eine Ursache ist laut Bericht, dass es im Wald und auf trockenen Äckern häufiger gebrannt hat.

WENIGER NOTFALLEINSÄTZE: Nicht immer wird die Feuerwehr zu einem Feuer gerufen. Bei mehr als jedem zweiten Einsatz ist sie als Retter und technischer Helfer gefragt. Das fängt an beim einfachen Öffnen verschlossener Türen. Aber es geht bis zum Freischneiden Schwerverletzter oder Toter aus Autowracks nach schweren Unfällen. Die Zahl der Notfalleinsätze sank 2018 um mehr als 10 000 auf 64 300.

FEHLERHAFTE RAUCHMELDER: Blinden Alarm erlebten die niedersächsischen Feuerwehrleute vergangenes Jahr deutlich häufiger. 17 000 Mal wurden sie umsonst gerufen, ein Anstieg um 6220 Fälle. Oft waren fehlerhafte Rauchmelder schuld. Es gab aber weniger Scherzbolde, die böswillig Alarm auslösten. Die Zahl dieser Fälle halbierte sich auf 377. Zur Warnung: Auf das missbräuchliche Auslösen von Feueralarm oder Anrufen von Notrufnummern stehen Geldstrafen oder bis zu einem Jahr Haft.

SPEKTAKULÄRE GROSSEINSÄTZE: Auf eigenem Gebiet am meisten zu tun hatten die niedersächsischen Feuerwehren beim Moorbrand auf dem Bundeswehrtestgelände WTD 91 bei Meppen. Unvorsichtige Raketentests hatten am 3. September 2018 die Flammen ausgelöst. Erst über einen Monat später am 10. Oktober war der Brand vollständig gelöscht. Zeitweise waren dort 1700 Brandbekämpfer und Retter zugleich im Einsatz.

Große Anerkennung ernteten Feuerwehrleute aus Nienburg, die Ende Juli bei Särna in Schweden gegen ausufernde Waldbrände halfen. Auf der Rückfahrt standen die Schweden am Straßenrand und applaudierten.

WAS TUN BEI ANGRIFFEN? Wie Polizisten oder Rettungssanitäter werden auch Feuerwehrleute im Einsatz gelegentlich angegriffen. In Oldenburg schlug ein vermeintlich bewusstloser Mann im Rettungswagen der Berufsfeuerwehr einen Helfer. Der Beamte wurde an Gesicht und Ohr verletzt. Wie die Polizei feststellte, war der Täter betrunken. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft hat ein Notfallformular auf ihrer Webseite, auf dem Kollegen solche Angriffe melden sollen.