Mehr als 3 Promille: Radfahrerin fährt Schlangenlinien

Braunschweig. Sturzbetrunken ist eine Radfahrerin in Braunschweig in Schlangenlinien zu einer Tankstelle gefahren, um dort Alkohol zu kaufen. Ein Atemtest ergab mehr als drei Promille, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wegen ihrer Fahrweise hatten Beamte die 53-Jährige in der Nacht angehalten und erheblichen Alkoholgeruch festgestellt. Die Frau gab an, sich bei der Tankstelle mit frischem Alkohol versorgen zu wollen. Die Polizisten schlossen ihr Rad aber ab und kassierten den Schlüssel ein. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss die Frau mit einer Anzeige rechnen.