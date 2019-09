Vier Lastwagen stoßen auf A7 zusammen: kilometerlanger Stau

Berkhof/Schwarmstedt. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 zwischen Berkhof in der Region Hannover und Schwarmstedt im Heidekreis ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt worden. Ein Lastwagenfahrer sei an einem Stauende in drei weitere Laster gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Dabei wurden zwei Lastwagenfahrer leicht verletzt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von mehreren Kilometern. Durch den Unfall seien etwa 600 Liter Diesel aus den Lastwagen auf die Fahrbahn gelangt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wie lange die Strecke noch gesperrt bleibt, war zunächst unklar.