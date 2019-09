Wolfsburg-Trainer warnt vor angeschlagenen Mainzern

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hat vor dem Auswärtsspiel am Samstag vor dem Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 gewarnt. "Mainz hat in dieser Saison bessere Leistungen gezeigt, als es der Tabellenstand widerspiegelt", sagte der VfL Coach am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu dieser Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Von ihrer Spielanlage her war ich beim Spiel auf Schalke zuletzt sehr beeindruckt. Von daher erwarte ich wie jede Woche eine Mannschaft, die uns das Leben schwermachen will." Die Mainzer haben in der Fußball-Bundesliga bislang von fünf Spielen vier verloren. Der VfL ist dagegen unter Glasner noch unbesiegt.