Bad Harzburg/Goslar. Bei einer Großaktion gegen ein mutmaßliches Drogennetzwerk im Harz hat die Polizei sieben Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung von acht Wohnungen in Bad Harzburg und Goslar seien mehrere Kilogramm unterschiedlicher Drogen sowie zwei Pistolen und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Zudem entdeckten die Fahnder in der Wohnung eines 22 Jahre alten Bundeswehrangehörigen in Bad Harzburg Nebelhandgranaten und Munition aus Bundeswehrbeständen. Wie der Mann in deren Besitz gelangt ist, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Gegen den 22-Jährigen und einen weiteren 26 Jahre alten Mann wurden bereits im Vorfeld der Durchsuchung ausgestellte Haftbefehle vollstreckt.

Beide Männer sollen am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die anderen sechs Beschuldigten wurden vorläufig auf freien Fuß gesetzt. An der Polizeiaktion am Donnerstagmorgen waren mehr als 100 Beamte beteiligt, darunter auch Spezialkräfte. Weitere Details nannte die Polizei nicht.