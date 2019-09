Mann will Nachrichtensprecher bei der Polizei anzeigen

Oldenburg. Ein 51-jähriger Mann hat in Oldenburg fast 40 Mal hintereinander die Polizei angerufen. Er wollte eine Strafanzeige gegen einen Nachrichtensprecher eines ausländischen Fernsehsenders erstatten, der inkorrekte Meldungen vorgelesen haben soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Polizist erklärte ihm beim ersten Anruf, dass er über einen Notruf keine Anzeigen erstatten kann. Dennoch rief er am Mittwochabend weitere Male über den Notruf und die Vermittlung an, insgesamt waren es 37 Anrufe. Die Polizei fuhr schließlich zur Wohnung des Oldenburgers und beschlagnahmte sein Handy. Die Behörde ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Notrufen.