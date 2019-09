Buchholz in der Nordheide. Am Mittwochmorgen kam es auf der Kreisstraße 72 in der Nähe von Buchholz in der Nordheide zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Dabei wurden eine Schülerin und der Busfahrer leicht verletzt.

Ein Lkw mit angehängtem Häcksler war in Richtung Holm-Seppensen unterwegs, als sich ein offenbar ungesicherter Schwenkarm am Häcksler löste und in die Gegenfahrspur bewegte.

Schulbus bei Unfall beschädigt

Der Fahrer eines entgegen kommenden Schulbusses versuchte noch, dem Arm auszuweichen, dieser prallte jedoch gegen die linke Seite des Busses und beschädigte zwei Seitenscheiben.

Eine 16-jährige Schülerin und der 40-jährige Busfahrer wurden dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.