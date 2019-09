Bremen: Mäurer hält an Kostenbeteiligung des Fußballs fest

Bremen. Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hält daran fest, die Fußballbundesliga an teuren Polizeieinsätzen bei Risikospielen von Werder Bremen zu beteiligen. "Wir sind da konstant, und wir sind nicht erpressbar", sagte Mäurer am Mittwoch in der Bremischen Bürgerschaft. Das Bundesverwaltungsgericht habe die Gebühren im Sinne einer fairen Lastenverteilung für rechtens erklärt.

Dagegen warfen ihm Redner von CDU und FDP vor, diese Linie belaste einseitig den eigenen Bundesligisten. Kein anderes Land folge Mäurer. "Wir brauchen Werder für diese Stadt", sagte der FDP-Abgeordnete Hauke Hilz. Bremen stellt die Polizeikosten dem Veranstalter der Bundesliga, der Deutschen Fußball Liga (DFL), in Rechnung. Unter Vorbehalt hat die DFL 1,17 Millionen Euro bezahlt, fordert aber die Hälfte von Werder zurück.