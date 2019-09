Brunsbüttel. Die beiden großen Schleusenkammern der Brunsbütteler Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal können wieder uneingeschränkt genutzt werden. Die Nordkammer, die wegen regelmäßiger Wartungsarbeiten gesperrt war, konnte bereits am späten Dienstagnachmittag wieder in Betrieb genommen werden, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Brunsbüttel am Mittwoch.

Und auch das Tor der Südkammer laufe derzeit einwandfrei. Es sehe so aus, als ob sich der Schlick, der sich in einer Ecke der Torkammer festgesetzt hat, durch das Öffnen und Schließen etwas verflüssigt habe, sagte der Sprecher. Dadurch lasse sich das Tor wieder komplett öffnen.

Spezialbagger für Schlick-Entferung notwendig

Der Behördenmitarbeiter gab aber zu Bedenken, dass der Schlick immer noch da sei. Daher werde immer noch ein Spezialbagger benötigt, der die Ablagerungen in der Torkammer entferne. Zudem werde das Tor weiterhin überwacht, falls wieder Probleme auftauchen sollten.

Die große Südkammer war am Samstagmittag wegen des Schlickproblems ausgefallen. Seitdem konnten Schiffe mit einer Länge von mehr als 120 Metern nicht, beziehungsweise seit dem späten Montagnachmittag nur eingeschränkt, geschleust werden, da die Nordkammer wegen der Wartungsarbeiten ebenfalls gesperrt war. Kleinere Schiffe konnten die ganze Zeit die beiden kleinen Schleusen nutzen.