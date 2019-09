Autofahrerin prallt gegen Baum

Twistringen. Eine junge Autofahrerin ist am Mittwochmorgen im Kreis Diepholz bei einem Überholmanöver schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überholte die 20-Jährige bei Twistringen ein Auto, geriet dabei in einer leichten Kurve ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste die Schwerverletzte aus dem zertrümmerten Fahrzeug befreien. In Lebensgefahr schwebte sie nicht.