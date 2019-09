VW-Betriebsversammlung nach Manager-Anklage

Wolfsburg. Die Belegschaft von Volkswagen im Stammwerk Wolfsburg hat am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung über die Anklagen gegen die Konzernspitze wegen Marktmanipulation diskutiert. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen bewertete der Jurist Michael Arnold von der Kanzlei Gleiss Lutz, die den VW-Aufsichtsrat berät, dabei die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Die Strafverfolger hatten Vorstandschef Herbert Diess, Chefaufseher Hans Dieter Pötsch und Ex-Konzernchef Martin Winterkorn wegen Marktmanipulation im Dieselskandal angeklagt. Arnold betonte vor den VW-Beschäftigten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass es vor dem öffentlichen Bekanntwerden der Abgastricks in den USA im September 2015 zu keinem Zeitpunkt eine Lage gegeben habe, in der der Vorstand eine sofortige Mitteilung hätte herausgeben müssen. Es komme nur darauf an, was der Vorstand damals gewusst habe - nicht darauf, was heute bekannt sei.

Anleger verlangen von Volkswagen Schadenersatz, weil das Management sie im Herbst 2015 zu spät über die finanziellen Risiken der Dieselkrise informiert habe. Die Ermittler schlossen sich dieser Sicht an. Auf Basis dessen, was dem Vorstand damals bekannt war, geht Gleiss Lutz von "unbegründeten Vorwürfen" der Staatsanwaltschaft aus. Im Anschluss an die Betriebsversammlung war für Mittwochnachmittag noch eine Sondersitzung des VW-Aufsichtsrats in Wolfsburg geplant.