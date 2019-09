Naturfreunde planen Volksbegehren zum Artenschutz

Hannover. Naturschützer planen in Niedersachsen ein Volksbegehren zum Artenschutz. Vertreter der Naturschutzorganisationen Nabu und Bund trafen sich am Dienstag zu einem Gespräch mit Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies (beide SPD), wie ein Nabu-Sprecher sagte. Der Rückgang von Bienen, Schmetterlingen, Amphibien, Reptilien, Fischen, Vögeln und Wildkräutern sei auch in Niedersachsen alarmierend, teilte der Nabu mit und warb um Unterstützung. Zunächst hatte der "Weser Kurier" darüber berichtet.

Zu den Zielen der Gesetzesinitiative gehören ein strenger Schutz von Gewässerrandstreifen und ein Pestizid-Verbot in Naturschutzgebieten. Für einen Erfolg müssen rund 610 000 Wahlberechtigte in Niedersachsen unterschreiben. Vorbild für das Volksbegehren ist die Initiative "Rettet die Bienen" in Bayern. Das Volksbegehren hatte Anfang des Jahres 1,8 Millionen Unterschriften erhalten, im Juli verschärfte der Landtag daraufhin das bayerische Naturschutzgesetz.