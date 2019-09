Gefahrguttransporter verunglückt auf A2

Peine. Bei einem Unfall mit vier Lastwagen auf der Autobahn 2 zwischen Peine und Braunschweig ist am Dienstag Salpetersäure ausgetreten. Nach Polizeiangaben wurden zwei Menschen schwer verletzt, beteiligt war auch ein Gefahrguttransporter. Ein Lastwagen geriet in Brand, die Feuerwehr löschte das Feuer. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Autobahn wurde in beide Richtungen in Höhe der Raststätte Zweidorfer Holz komplett gesperrt, der Verkehr staute sich kilometerweit. Durch die ausgelaufene Salpetersäure bildete sich eine Rauchwolke. Die Polizei bat Anwohner, Türen und Fenster zu schließen, da unklar war, ob die Wolke gesundheitsgefährdend ist.

Salpetersäure (HNO3) ist eine farblose und strak riechende Flüssigkeit und wirkt stark ätzend. Bei Hautkontakt können schwer heilende Wunden entstehen. Mit anderen Stoffen kann Salpetersäure heftige Reaktionen auslösen. Bei Berührung mit brennbaren Stoffen besteht Feuergefahr.