SPD spürt Schwung durch Mitgliederentscheid über Vorsitz

Hannover/Bremen. Angesichts des Mitgliederentscheids und der Regionalkonferenzen zur Bestimmung des neuen Parteivorsitzes verspürt die SPD im Norden frischen Schwung. Es meldeten sich neue Mitglieder in Niedersachsen und Bremen an, teilte die Partei mit. "Der Zulauf ist groß zu den Regionalkonferenzen, in Niedersachsen nehmen viele Parteimitglieder und auch viele sonstige Interessierte das Angebot wahr", sagte Ministerpräsident Stephan Weil. Es werde lebhaft diskutiert und auch in den Medien könnten sich SPD-Mitglieder ein gutes Bild machen von den Bewerberinnen und Bewerbern. "Dieser Diskussionsprozess wird der SPD gut tun", meinte Weil.