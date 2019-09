Prozess wegen Kindesmisshandlung: Vater vorgeladen

Hannover. Eine Mutter soll ihre kleine Tochter nachts in eine Metallbox gesperrt und gezwungen haben, ein Elektrohalsband für Hunde zu tragen. Die 44-Jährige steht wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen in Hannover vor Gericht - heute wird nun der Vater des Kindes am Landgericht vernommen. Der ehemalige Lebensgefährte der Frau wurde schon im April zu acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover ging es bei dem Verfahren ebenfalls um die Misshandlung der heute neunjährigen Tochter.

Beim Prozessauftakt am Montag hatte die Angeklagte ihre Unschuld beteuert und versucht, die Vorwürfe gegen sie zu entkräften. Demnach habe sie ihre Tochter nur einmal in einer Ausnahmesituation in der Hundebox eingesperrt, die Halsbänder habe sich die Tochter selbst angelegt. Laut Anklage war die Tochter jedoch mehrmals in der Box, einmal sogar über Nacht. Neben dem leiblichen Vater, der kein Sorgerecht hat, sollen auch ehemalige Therapeutinnen des Kindes aussagen (Az.: 31 KLs 6/19).