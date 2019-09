VfL Wolfsburg verpasst Platz drei: 1:1 gegen Hoffenheim

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat den Sprung auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen mussten sich am Montagabend zum Abschluss des fünften Spieltages mit einem 1:1 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim begnügen. Sebastian Rudy (6.) brachte in seinem 200. Spiel für die TSG sein Team früh in Führung. Admir Mehmedi (36.) erzielte vor 21 200 Zuschauern den Ausgleich. Trotz phasenweise drückender Überlegenheit gelang dem VfL nicht mehr der Siegtreffer. Die noch ungeschlagenen Wolfsburger sind Tabellenachter, die Hoffenheimer warten weiter auf den zweiten Saisonsieg und sind Elfter.