Elbtunnel: Nächtliche Sperrung von Samstag auf Sonntag

Hamburg. Nachdem im Elbtunnel die Signalanlagen für den anstehenden A7-Ausbau angepasst wurden, müssen sie dieses Wochenende getestet werden. Dafür werde der Elbtunnel von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 9.00 Uhr, in beide Richtungen gesperrt, teilte die Verkehrsbehörde am Montag mit. Gleichzeitig werde die Sperrung für weitere Maßnahmen genutzt. Die Arbeiten finden nachts und am Wochenende statt, weil dann weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Zur Zeit laufen am Elbtunnel Arbeiten, um den Verkehr auf der A7 südlich des Elbtunnels weiterhin auf sechs Fahrstreifen führen zu können.