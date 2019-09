Zahl der Bahnübergänge ohne Schranken geht zurück

Isenbüttel. Es gibt immer weniger unbeschrankte Bahnübergänge, auch in Niedersachsen. So waren im Jahr 2017 zwischen Harz und Nordsee noch 657 von insgesamt 2081 Bahnübergängen ohne technische Sicherung, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag mitteilte. Seit 1950 wurde die Gesamtzahl aller Kreuzungen zwischen Schiene und Straße nach Angaben der Bahn mehr als halbiert, etwa durch Brücken oder Unterführungen. Mitte der 1990er Jahre gab es noch 28 000 Bahnübergänge, mehr als die Hälfte unbeschrankt. Ende 2017 waren es noch 16 541 Anlagen, davon nur noch etwa 38 Prozent ohne technische Sicherung, aber mit Andreaskreuz und Hinweisschildern.

Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Isenbüttel war am Sonntag eine 35 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen, ihre drei Jahre alte Tochter wurde schwer verletzt. "Möglicherweise hat die Fahrerin den Zug übersehen", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die genaue Unfallursache sei wahrscheinlich nicht mehr zu klären. "Der Lokführer hat noch ein Warnsignal gegeben und eine Gefahrbremsung eingeleitet - ihm ist kein Vorwurf zu machen."

Im vergangenen Jahr habe es bundesweit 144 Unfälle an den Übergängen der Deutschen Bahn gegeben, 1995 seien es noch 603 gewesen, heißt es bei der Bahn. "Hauptursachen für die oft folgenschweren Kollisionen sind in erster Linie Leichtsinn, Unaufmerksamkeit oder Unkenntnis der Verkehrsteilnehmer", sagte der Sprecher. "Umfragen haben ergeben, dass immer noch nicht alle sicher sind, wie sie sich verhalten müssen." Abhilfe solle die Kampagne "sicher drüber" schaffen. Die Sicherung hänge unter anderem davon ab, ob es sich um eine Haupt- oder Nebenbahn handelt. Auch die Geschwindigkeit des Zuges und die Stärke des Verkehrs auf der kreuzenden Straße spielten eine Rolle.