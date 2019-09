"Fridays For Future" kampiert für Aktionswoche in Hannover

Hannover. Nach den internationalen Demonstrationen setzt die Bewegung "Fridays For Future" ihren Klimaprotest unter anderem mit einer Aktionswoche in Hannover fort. Nach Angaben des Bündnisses "Fridays For Future Hannover" sind verschiedene Veranstaltungen wie Diskussionen und Vorträge, aber auch Workshops für Schulklassen geplant. Dazu kampieren mehrere Gruppen noch bis Freitag auf dem Opernplatz der niedersächsischen Landeshauptstadt. Höhepunkt der Aktionswoche sei ein Laternenumzug durch die City am Donnerstag. Die Demonstration unter dem Motto "Licht ins Dunkel bringen" richte sich explizit an die Landesregierung, die sich noch mehr für den Klimaschutz einsetzen solle, sagte eine Sprecherin.