Unfall auf Bahnübergang: Mutter stirbt, Kind schwer verletzt

Isenbüttel. Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) ist eine 35 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Ihre dreijährige Tochter, die mit im Wagen saß, sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Auto hatte sich mit dem Triebwagen der Regionalbahn verkeilt und war mehrere Hundert Meter mitgeschleift worden. In dem Auto befand sich laut Polizei auch ein Hund, der bei dem Zusammenstoß starb. Der Zug des Unternehmens erixx war auf der Strecke von Uelzen nach Braunschweig unterwegs, als es zu der Kollision kam. Die Nebenstrecke war nach Angaben der Deutschen Bahn aufgrund des Unfalls zwischen 9.40 und 14.00 Uhr gesperrt.