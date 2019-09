Werder Bremen empfängt Spitzenreiter RB Leipzig

Bremen. Werder Bremen empfängt in der Fußball-Bundesliga am Samstag Tabellenführer RB Leipzig. Trotz zahlreicher Verletzter wollen die Bremer den favorisierten Gästen ab 18.30 Uhr die erste Niederlage der laufenden Saison beibringen. Mut macht zum einen die starke Leistung beim Sieg bei Union Berlin vor einer Woche. Zum anderen konnte Leipzig in der Bundesliga noch nie in Bremen gewinnen. Mit dem dritten Saisonsieg würde sich Werder in der Tabelle oben festsetzen.