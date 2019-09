Gesunkener Segler "Seute Deern" soll gehoben werden

Bremerhaven. Das gesunkene Museumsschiff "Seute Deern" soll heute in Bremerhaven gehoben werden. Das 100 Jahre alte Segelschiff ist nach einem Wassereinbruch Ende August abgesackt und liegt mit Schlagseite in einem Hafenbecken. Damit die "Seute Deern" bei der Hebung stabil bleibt, sind 20 Luftsäcke rechts und links am Rumpf befestigt worden. Auftrieb soll das Schiff bekommen, indem das Wasser aus dem Rumpf abgepumpt wird. Wegen der technisch schwierigen Vorarbeiten hat sich die Hebung einige Male verzögert. Der Dreimaster gilt als Wahrzeichen der Stadt Bremerhaven. Die "Seute Deern" wird als Restaurant genutzt und gehört zu den wichtigsten Schaustücken des Deutschen Schifffahrtsmuseums.