Auto überschlägt sich mehrfach: 75 Jahre alter Mann stirbt

Ihlow. Ein 75 Jahre alter Autofahrer aus Aurich hat sich am Freitag mehrfach mit seinem Wagen überschlagen und ist noch am Unfallort bei Ihlow (Kreis Aurich) an den Folgen der Verletzungen gestorben. Seine 78 Jahre alte Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Auto war nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Danach hatte sich das Fahrzeug überschlagen und war in einem Feld zum Stehen gekommen. An der Unfallstelle waren nach Angaben der Feuerwehr 35 Helfer im Einsatz.