"Alle Spieler liefern": Hannovers Handballer mit Startrekord

Stuttgart. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf freuen sich über den besten Saisonstart ihrer Bundesliga-Geschichte. "Mit so einem Start kann glaube ich keine Mannschaft in dieser Liga rechnen. Wir sind aber natürlich sehr froh, dass uns das gelungen ist", sagte Neuzugang Ivan Martinovic am Donnerstagabend nach dem 28:23 (15:9) beim TVB Stuttgart. Nach sechs Siegen in den ersten sechs Spielen sind die "Recken" das einzige verlustpunktfreie Team der Liga. Und dass, nachdem wichtige Stützen wie der Nationalspieler Kai Häfner (MT Melsungen) den Club vor dieser Saison verlassen hatten.

Die neue Stärke der Niedersachsen ist nach Angaben ihres Kapitäns Fabian Böhm die Geschlossenheit. "Egal wer bei uns momentan eingewechselt wird, alle Spieler bringen sich ein und liefern", sagte der Rückraumspieler. "Es macht mir unfassbar viel Spaß, diese Mannschaft auf das Spielfeld zu führen."

Die nächsten Gegner sind für die "Recken" allerdings eine große Herausforderung: Am Donnerstagabend kommt der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt nach Hannover. Danach warten mit Melsungen, dem Tabellenzweiten SC Magdeburg sowie den Rhein-Neckar Löwen drei weitere Top-Teams auf die Überraschungsmannschaft von Carlos Ortega.