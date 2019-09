Caroline Link will mehr Humor in ernsten Kinostoffen

Bremen. Für Oscar-Preisträgerin Caroline Link gehört Humor bei ernsten Kinostoffen dazu. Es gebe keinen Mangel an Komödien in Deutschland, sagte sie in Bremen der Deutschen Presse-Agentur. "Aber ich vermisse manchmal den Humor im anspruchsvollen Kino."

In Bremen wurde die 55-Jährige am Donnerstag mit dem neuen Großen Preis des Filmfests geehrt. Sie erhielt ihn für Verdienste um das Satirische und Komödiantische im Film - vor allem in ihrem jüngsten Werk "Der Junge muss an die frische Luft".

In dem Film nach der Autobiografie des Entertainers Hape Kerkeling mischen sich Tragik und Komik. "Wenn man vom Leben erzählt, dann gehört auch in traurigen Geschichten, im anspruchsvollen Kino Leichtigkeit, Situationskomik, Humor, Sprachwitz, Dialogwitz dazu", sagte Link.

Sie selber könne vor allem über Alltagskomik lachen, erzählte die Filmemacherin. "Wir haben bei unserem Supermarkt in München so eine wahnsinnig trockene Kassiererin, über die könnte ich mich kaputtlachen." Auch bei Kindern müsse sie oft lachen. "Wenn Kinder schlagfertig sind, wenn sie gar nicht so sehr versuchen, lustig zu sein, dann ist das zum Niederknien."

Das Bremer Filmfest widmet sich in seinem Hauptwettbewerb Humor und Satire. Bis zum kommenden Sonntag werden in der Hansestadt mehr als 120 Produktionen aus 41 Ländern gezeigt. Link gewann 2003 mit "Nirgendwo in Afrika" den Oscar für den besten ausländischen Film.