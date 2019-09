Trotz Fehlstart: Slomka spürt weiterhin das Vertrauen

Hannovers Trainer Mirko Slomka kann trotz des Fehlstarts in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin auf die Rückendeckung von Gesellschafter Martin Kind und Sportdirektor Jan Schlaudraff bauen. "Wir haben uns in dieser Woche unterhalten. Ich spüre total das Vertrauen", erklärte der 96-Coach am Donnerstag. Vor dem Keller-Duell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel merkte Slomka allerdings auch an: "Wir brauchen Punkte. Wir müssen jetzt anfangen, eine Serie zu starten. Um das Umfeld zu beruhigen, aber auch, damit die Mannschaft Sicherheit bekommt."

Der Bundesliga-Absteiger steht nach sechs Spieltagen in der 2. Liga mit fünf Punkten lediglich auf Platz 15. Auch Kiel enttäuschte bislang als Tabellen-16. und ersetzte am vergangenen Sonntag Trainer André Schubert durch Ole Werner. "Beide Mannschaften hatten im Sommer einen großen Umbruch. Sowohl auf der Trainerposition als auch im Spielerkader. Bei Kiel ist es jedes Jahr so, dieses Mal funktioniert es bislang aber noch nicht", erklärte Slomka. "Es geht jetzt für beide Mannschaften darum, dass die Spieler den Rhythmus finden."